Hard im Cup-Halbfinale

22:23! Teufelskerl Golub Doknic macht‘s möglich

Handball - Das Magazin
04.04.2026 19:06
0 Kommentare

In einer hart umkämpften Partie katapultiert sich Hard bei den JAGS aus Vöslau nach einem 22:23-Auswärtserfolg ins ÖHB-Cup-Halbfinale. Beide Torhüter strahlen sehr viel Sicherheit aus, am Ende ist eine Parade von Routinier Golub Doknic entscheidend. Im Video sehen Sie die Highlights der Begegnung. 

Weitere Videos
Abschied nach 8 Jahren
Darum geht die Zeit von Tobi Auss in Krems zu Ende
Handball - Das Magazin
ÖHB-Sportdirektor Paco Fölser zieht ein positives Resümee nach dem Nationalteam-Lehrgang. Im Mai ...
Handball – Das Magazin
WM-Teilnahme im Visier: „Es ist unser Anspruch“
Handball - Das Magazin
Hards Geschäftsführer Heimo Lindner will mit den Vorarlbergern weitere Titel in dieser Saison!
Handball – Das Magazin
Hard-Spezial: Titelambitionen und Trainerwechsel
Handball - Das Magazin
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf