22:23! Teufelskerl Golub Doknic macht‘s möglich

In einer hart umkämpften Partie katapultiert sich Hard bei den JAGS aus Vöslau nach einem 22:23-Auswärtserfolg ins ÖHB-Cup-Halbfinale. Beide Torhüter strahlen sehr viel Sicherheit aus, am Ende ist eine Parade von Routinier Golub Doknic entscheidend. Im Video sehen Sie die Highlights der Begegnung.