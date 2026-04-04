22:23! Teufelskerl Golub Doknic macht‘s möglich

In einer hart umkämpften Partie katapultiert sich Hard bei den JAGS aus Vöslau nach einem 22:23-Auswärtserfolg ins ÖHB-Cup-Halbfinale. Beide Torhüter strahlen sehr viel Sicherheit aus, am Ende ist eine Parade von Routinier Golub Doknic entscheidend. Im Video sehen Sie die Highlights der Begegnung.
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