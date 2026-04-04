Meister! Steirerinnen setzen sich die „Krone“ auf

Das Final-Four der AWHL-Frauen-Eishockey-Liga endete in Graz-Liebenau mit einem steirischen Heimsieg: Die KSV Neuberg Highlanders zwangen im Endspiel die Lakers aus Kärnten mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) in die Knie und kürten sich zum zweiten Mal nach 2022/23 zum österreichischen Meister.