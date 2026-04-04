Meister! Steirerinnen setzen sich die „Krone“ auf

Die Austrian Women‘s Hockey League hat einen neuen Meister! Die KSV Neuberg Highlanders siegten im Finale gegen die Lakers aus Kärnten mit 3:0. Es ist nach 2022/23 der zweite AWHL-Titel der Steirerinnen.
Das Final-Four der AWHL-Frauen-Eishockey-Liga endete in Graz-Liebenau mit einem steirischen Heimsieg: Die KSV Neuberg Highlanders zwangen im Endspiel die Lakers aus Kärnten mit 3:0 (1:0, 1:0, 1:0) in die Knie und kürten sich zum zweiten Mal nach 2022/23 zum österreichischen Meister.
Für die Girls von Coach David Picka (um die holländischen Team-Spielerinnen Huismann, van Ooijen und Dijkema) stellte die slowenische Olympia-Stürmerin Gaja Pezdar mit einem Blitztor die Weichen, Dijkema und Dauböck vollendeten den souveränen 3:0-Sieg. EWHL-Champion Sabres St. Pölten holte sich mit einem 4:1 gegen Villach Rang drei.
„Das war toller Sport“
Christian Feichtinger, Geschäftsführer der ICE-Herren-Liga, war vom Damen-Finale angetan: „Das war toller Sport! Es wird die Zukunft sein, dass nach Graz, Salzburg und Villach auch die anderen Herren-Vereine Damen-Teams führen werden.“
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