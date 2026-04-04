Schauen Sie, welcher Tennis-Held Chelsea besucht!

Ex-Tennis-Held Dominic Thiem hat den FC Chelsea an der Stamford Bridge besucht! Der 32-Jährige zeigte sich schon oft als großer Fan des englischen Fußballklubs. Sogar auf die Instagram-Seite der „Blues“ schaffte es der Niederösterreicher nun ...
„Der frühere Tennis-Star Dominic Thiem ist heute in der Stamford Bridge“, schrieb der offizielle Chelsea-Account auf Instagram. Dort verfolgte der 32-Jährige das FA-Cup-Viertelfinale gegen den Drittligisten Port Vale.
„Schön, ihn zu sehen“
Auch in den Kommentaren fand der ehemalige Tennis-Profi viel Zuneigung von den englischen Fans. „Immer schön, ihn zu sehen“, schrieb ein User.
Ein gutes Spiel hat sich Thiem auf jeden Fall für den Besuch ausgesucht. Bereits in der ersten Halbzeit schossen die „Blues“ drei Tore und sorgten schon früh für die Vorentscheidung.
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