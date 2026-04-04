Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Waren (?) große Klasse

Letzte Linz-Wildcards für Badosa und Stephens

Tennis
04.04.2026 19:40
Paula Badosa
Paula Badosa(Bild: AFP/MATTHEW STOCKMAN)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit der Spanierin Paula Badosa schlägt beim Linzer Tennis-Turnier in der kommenden Woche auch eine ehemalige Weltranglisten-Zweite auf, mit der US-Amerikanerin Sloane Stephens hat zudem die US-Open-Siegerin von 2017 die letzte Hauptfeld-Wildcard erhalten!

0 Kommentare

Die 33-Jährige hat einen Ermüdungsbruch im rechten Fuß auskuriert und „will in Linz ihr Comeback weiter vorantreiben“, hieß es in einer Aussendung der Veranstalter. Sie hätte ursprünglich in der Qualifikation antreten sollen.

Badosa, Australian-Open-Semifinalistin von 2025, kämpft sich aktuell erneut zurück in die Weltspitze. Sie bekam beim Upper Austria Ladies die dritte Wildcard nach den Österreicherinnen Lilli Tagger und Sinja Kraus. In Linz hat die auf Weltranglisten-Position 102 zurückgefallene Badosa noch nie gespielt.

Lesen Sie auch:
Feiert in Linz ihr Heimdebüt als Österreicherin: Anastasia Potapova.
Potapova vor Linz:
„Lilli Tagger hat mir fürs Doppel sofort zugesagt“
02.04.2026
Upper Austria Ladies
Weltranglisten-10. Andrejewa Nummer 1 in Linz!
03.04.2026

„Es ist kompliziert!“
Neben anhaltenden Rückenproblemen machte Badosa in einem Interview zuletzt auch mentale Schwierigkeiten öffentlich. „Es ist kompliziert! Im Moment gewinnt die negative Stimme öfter, als mir lieb ist. Es ist ein ständiger Kampf zwischen diesen beiden inneren Stimmen. Ich arbeite jeden Tag mit Spezialisten und mit meinem Team daran, jedoch vieles hängt von mir ab“, erklärte die 28-Jährige.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tennis
04.04.2026 19:40
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Linz
Tennis
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.091 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.665 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf