Letzte Linz-Wildcards für Badosa und Stephens

„Es ist kompliziert!“

Neben anhaltenden Rückenproblemen machte Badosa in einem Interview zuletzt auch mentale Schwierigkeiten öffentlich. „Es ist kompliziert! Im Moment gewinnt die negative Stimme öfter, als mir lieb ist. Es ist ein ständiger Kampf zwischen diesen beiden inneren Stimmen. Ich arbeite jeden Tag mit Spezialisten und mit meinem Team daran, jedoch vieles hängt von mir ab“, erklärte die 28-Jährige.