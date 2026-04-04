Trotz magerer Abwehrleistung stimmt die Richtung

Unruhige Nacht nach Pleite

Der Vertrag von Stojanovic läuft im Sommer aus. Erste Gespräche über eine Verlängerung hat es schon gegeben. Noch ist aber kein Abschluss in Sicht. Trotzdem: „Mir gefällt es hier in Altach sehr gut. Ich kann mir vorstellen, hierzubleiben, es sei denn, es kommt ein ungewöhnliches Angebot auf mich zu“, sagt der Keeper. Der nach der 2:3-Niederlage im Innviertel nicht besonders gut geschlafen hat: „Das Spiel hat mich noch einige Zeit lang beschäftigt. Aber wir blicken schon wieder nach vorne, wollen möglichst schnell jene Punkte holen, die wir für den Klassenerhalt benötigen.“