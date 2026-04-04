Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Nüchterne Analyse

Trotz magerer Abwehrleistung stimmt die Richtung

Fußball National
04.04.2026 19:55
Gegen Ried gab es für Altach was vor den Kopf.
Gegen Ried gab es für Altach was vor den Kopf.(Bild: GEPA)
Porträt von Elred Faisst
Von Elred Faisst

Die 2:3-Auswärtsniederlage bei der SV Ried schmerzt die Altacher. Unruhig werden die Vorarlberger deswegen aber nicht. Das unterstreicht auch Torhüter Dejan Stojanovic, der im Innviertel sein 80. Bundesliga für die Rheindörfler absolvierte. 

0 Kommentare

„Bis zum 2:0 und dem darauf folgenden Ausschluss gegen Diawara lief die Partie für die Altacher in Ried eigentlich in den gewünschten Bahnen. Das sah auch SCRA-Keeper Dejan Stojanovic, der zu den Aktivposten der Vorarlberger zählte, so: „Mit dem sehr harten Ausschluss gegen Diawara haben wir die Ordnung in der Defensive verloren. Da hat man klar erkannt, dass unsere kollektive Abwehrarbeit schon beim vordersten Mann beginnt.“ Altachs Keeper feierte in Ried ein kleines Jubiläum mit Bundesligaspiel Nummer 80 für die Rheindörfler. Mit 7133 Minuten ist der 32-Jährige bereits die Nummer 13 der 212 Kicker, die der Klub in der Bundesliga schon eingesetzt hat.

Lesen Sie auch:
Ognjen Zaric
Altach-Coach:
„Ich haue sicher nicht auf einen Spieler drauf!“
03.04.2026
Leader in Quali-Gruppe
Mutandwa-Hattrick! Ried dreht Spiel gegen Altach
03.04.2026

Unruhige Nacht nach Pleite
Der Vertrag von Stojanovic läuft im Sommer aus. Erste Gespräche über eine Verlängerung hat es schon gegeben. Noch ist aber kein Abschluss in Sicht. Trotzdem: „Mir gefällt es hier in Altach sehr gut. Ich kann mir vorstellen, hierzubleiben, es sei denn, es kommt ein ungewöhnliches Angebot auf mich zu“, sagt der Keeper. Der nach der 2:3-Niederlage im Innviertel nicht besonders gut geschlafen hat: „Das Spiel hat mich noch einige Zeit lang beschäftigt. Aber wir blicken schon wieder nach vorne, wollen möglichst schnell jene Punkte holen, die wir für den Klassenerhalt benötigen.“

Magere Abwehrleistung
Altachs Trainer Ognjen Zaric, der als Trainer der Rheindörfler erst die zweite Niederlage einstecken musste, sah die Partie ähnlich. „Mit der 2:0-Führung im Rücken, hätten wir besser verteidigen müssen. Wir haben die Ordnung verloren. Das kann das Team definitiv besser.“

Altach-Coach Ognjen Zaric blieb trotz der 2:3-Niederlage gelassen.
Altach-Coach Ognjen Zaric blieb trotz der 2:3-Niederlage gelassen.(Bild: GEPA)

Die Offensive hat aus den wenigen Chancen das Beste gemacht, das mit Patrick Greil und Mohamed Ouedraogo die beiden Topscorer der Altacher getroffen haben, ist mit Sicherheit kein Zufall. Die beiden sind aktuell die offensive Lebensversicherung. Mit Diawara zusammen, aber der wird jetzt gesperrt.

Komfortabler Abstand
Auch nach der Niederlage stimmt die Marschrichtung der Altacher, die nach saisonübergreifend sieben erfolgreichen Spielen in der Qualifikationsgruppe erstmals wieder verloren haben. Am Samstag galt der Fokus des Ländle-Bundesligisten dem Duell GAK gegen BW Linz. Nach dem 2:1-Sieg der Grazer liegen die Vorarlberger vor den letzten sieben Saisonspielen zwar nur mehr auf Tabellenrang drei, haben aber weiterhin acht Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht aus Oberösterreich. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
04.04.2026 19:55
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Spritpreisbremse ist nach nur 24 Stunden verpufft
105.091 mal gelesen
Den Donnerstag nutzten die Österreicher, um den Tank nach Inkrafttreten der Spritpreisbremse bis ...
Steiermark
Geboren mit 372 Gramm: Hoffnung für Baby Selina
91.105 mal gelesen
Krone Plus Logo
Die junge Zwillingsmama mit ihrer kleinen Selena 
Salzburg
Auf dieses Material fährt Kristoffersen jetzt ab
88.665 mal gelesen
Frisch aus dem Shop: Der Wahl-Salzburger mit seinem italienischen Gravelbike.
Innenpolitik
Spritpreise: Marterbauer will Übergewinnsteuer
1611 mal kommentiert
Österreichs Finanzminister Markus Marterbauer
Außenpolitik
Sprengstoff! Orbán beruft Verteidigungsrat ein
1358 mal kommentiert
Orbán bangt um seinen Platz an der Regierungsspitze.
Innenpolitik
Forderungen nach einem Tempolimit werden lauter
1307 mal kommentiert
Seit dem Krieg im Iran sind die Spritpreise weltweit gestiegen. Österreichs ...
Mehr Fußball National
Austria-Kapitän
Fischer: „Das Blödeste, was wir nun tun könnten“
Betreuer geht zu Boden
„Vollidioten!“ Becher-Eklat bei Rapid gegen Sturm
Krone Plus Logo
Platz eins abgesichert
Sturm-Party zu Ostern! „Dann ist Großes möglich“
„So ist es eben“
Eiertor am Ostersonntag! Hedl patzt gegen Sturm
Nach Mega-Patzer
Sturm besiegt Rapid und zieht in Tabelle vorne weg
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf