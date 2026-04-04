Vor Bürgermeister-Haus
Polizisten vergessen Tasche mit Waffen auf Straße
Ausgerechnet Polizisten ließen in London eine Tasche voller Waffen einfach auf der Straße liegen – vor dem Haus des Bürgermeisters. Eine Passantin machte den brisanten Fund. Fünf Polizisten sind nun vom Dienst suspendiert, während die Ermittlungen auf Hochtouren laufen.
Eine Schwangere fand auf der Straße vor dem Haus des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan eine herrenlose Tasche. Um herauszufinden, was darin war, trat die mit dem Fuß dagegen, wie die Zeitung „The Sun“ berichtet. Nachdem sich die Tasche nicht von der Stelle rührte, holte sie ihren Partner dazu.
Der schaute in die Tasche hinein und fand darin eine Maschinenpistole, eine Pistole und ein Taser. Zusätzlich dazu war auch noch Munition in der Tasche. „Ich konnte meinen Augen nicht trauen“, schilderte der fassungslose Finder, der sofort die Polizei alarmierte. „Als sie ankamen, waren sie wirklich schockiert“, erzählte der Mann.
Polizisten ließen Tasche selbst liegen
Aktuell gehe man davon aus, dass die Polizei selbst die Tasche dort liegen gelassen habe, erklärte die Direktion für Berufsstandards der Metropolitan Police (Met), wie mehrere britische Medien berichten. „Diensthabende Polizisten“ hätten die Tasche dorthin „verlegt“. Die Konsequenzen dafür folgten prompt: Fünf Polizisten seien nach dem Vorfall suspendiert worden, hieß es.
Ein Sprecher von Bürgermeister Khan nannte den Zwischenfall „sehr ernst“ „Die Met muss nun alle Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass ein solcher Vorfall nie wieder passiert“, forderte er.
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