Polizisten vergessen Tasche mit Waffen auf Straße

Eine Schwangere fand auf der Straße vor dem Haus des Londoner Bürgermeisters Sadiq Khan eine herrenlose Tasche. Um herauszufinden, was darin war, trat die mit dem Fuß dagegen, wie die Zeitung „The Sun“ berichtet. Nachdem sich die Tasche nicht von der Stelle rührte, holte sie ihren Partner dazu.