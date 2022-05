Jeder zehnte Haushalt hat in Kryptogeld investiert

In rund jedem zehnten Haushalt in der Eurozone gibt es Krypto-Assets wie Bitcoins. Dies geht aus einer am Dienstag veröffentlichten Pilot-Studie der Europäischen Zentralbank (EZB) hervor. Dabei ist der Besitz von Bitcoin & Co. in den Niederlanden mit 14 Prozent der Haushalte populärer als in Deutschland mit neun und Frankreich mit sechs Prozent.