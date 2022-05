Unfälle bei Holzarbeiten fordern zwei Verletzte

Bei Arbeitsunfällen in Tirol wurden am Freitag zwei Männer verletzt. In Anras (Bezirk Lienz) geriet ein 67-Jähriger mit der Hand in den Fräskopf einer Holzbearbeitungsmaschine, in Trins (Bezirk Innsbruck-Land) schnitt sich ein Einheimischer (44) mit einer Motorsäge in den Unterschenkel.