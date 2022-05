Tribunal Cyberpornografie

Netterweise bot mir die Polizei eine Lösung an: Ich sollte innerhalb von 48 Stunden eine Begründung für meine Straftat an die Direktion des Bundeskriminalamtes unter „tribunal.minister3“ senden. Was sollte man da schon schreiben? - „Sehr geehrte Direktion des Bundeskriminalamtes. Ich gestehe: Ich habe Cyberpornografie geschaut. Aber es ist nicht so, wie Sie denken! Ich habe das nur getan, weil ...“ Die Begründungen würde ich gerne lesen. Spätestens bei diesem „Angebot“ war jedoch klar, dass sich hier jemand einen betrügerischen Scherz erlaubt hatte.