Cobra im Einsatz

Mit Schreckschuss: Betrunkener feuerte auf Polizei

Kärnten
15.08.2025 09:06
Die Polizei wurde wegen Lärmbelästigung gerufen (Symbolbild).
Die Polizei wurde wegen Lärmbelästigung gerufen (Symbolbild).(Bild: Uta Rojsek-Wiedergut)

Aus einem Routineeinsatz der Spittaler Polizei wurde in der Nacht auf Freitag schnell ein Großeinsatz, als die Beamten sahen, dass ein Schuss auf sie abgefeuert wurde.

0 Kommentare

Es war kurz vor Mitternacht am Donnerstag, als die Beschwerde wegen Lärmbelästigung bei der Polizei in Spittal an der Drau einging. Sofort machte sich eine Streife auf den Weg zu dem Mehrparteienhaus im Stadtgebiet. Doch der Empfang war wohl ein Schock für die beiden Beamten.

„Beim Annähern an das betreffende Mehrparteienhaus wurde aus einem Fenster ein Schuss in Richtung der einschreitenden Beamten abgegeben“, berichtet die Polizei. „Sowohl der Schussknall als auch das Mündungsfeuer wurden von beiden Beamten wahrgenommen.“ Sofort suchten sie Deckung und riefen Verstärkung herbei.

Mit Unterstützung mehrerer Streifen, des EKO Cobra, der Schnellen Interventionsgruppe und zwei Diensthundestreifen gelang dann der Zugriff auf den Tatverdächtigen – ein 62-jähriger Spittaler. „Die Wohnungstür wurde zwangsweise geöffnet und der Beschuldigte festgenommen“, so die Polizei. „In der Wohnung wurden zwei Schreckschusswaffen samt Munition vorgefunden und sichergestellt.“

Wohl wenig überraschend verlief ein Test mit dem Alkomaten bei dem Täter positiv – gegen ihn wurde ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen. Ihm drohen nun mehrere Anzeigen und ein strafrechtliches Verfahren.

Porträt von Kärntner Krone
Kärntner Krone
Folgen Sie uns auf