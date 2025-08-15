Mit Schreckschuss: Betrunkener feuerte auf Polizei

Es war kurz vor Mitternacht am Donnerstag, als die Beschwerde wegen Lärmbelästigung bei der Polizei in Spittal an der Drau einging. Sofort machte sich eine Streife auf den Weg zu dem Mehrparteienhaus im Stadtgebiet. Doch der Empfang war wohl ein Schock für die beiden Beamten.