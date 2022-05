Wie schwach ist Olaf Scholz?

Der SPD-Kanzler liefert das Erscheinungsbild eines zaudernden Regierungschefs, der sich etwa bei Waffenlieferungen von einem ukrainischen Botschafter vor sich hertreiben lässt, der sich von seinen grünen Regierungskollegen Annalena Baerbock und Robert Habeck in den Schatten stellen lässt und der vor allem seine einsamen Entschlüsse gegenüber der Öffentlichkeit nicht erklärt. „Die Leute wissen nicht, was er will und was er denkt“, bringt es ein Kritiker auf den Punkt.