Einbrüche in Apotheken: Klagenfurter (36) erwischt

Insgesamt in vier Apotheken in Klagenfurt soll der 36-Jährige eingebrochen sein und Geld sowie Spritzbesteck gestohlen haben. Er wurde am Montag in unmittelbarer Tatortnähe angetroffen und zeigte sich während der Vernehmungen durch die Polizei geständig. „Die Einbrüche verübte er, um seinen Suchtmittelkonsum finanzieren zu können“, heißt es seitens der Polizei.