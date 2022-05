Lehrpfad im Lesachtal: Von der Biene bis zum Honig

Wie arbeiten Bienen? Was macht ein Imker? Diese und weitere Fragen werden am Bienenlehrpfad in der Obergail erklärt. Auf zehn Schautafeln und vielen weiteren Stationen taucht man ein in das Reich der Bienen - oder in jenes von Othmar Oberluggauer, Obmann des Lesachtaler Bienenzuchtvereins: „Im Sommer machen wir einmal pro Woche eine Führung, wo der Stock geöffnet wird und Besucher die Königin suchen können.“ Wer sich durch das Summen der Tausenden schwarz-gelben Insekten nicht aus der Ruhe bringen lässt, wird bei der anschließenden Honigverkostung belohnt.