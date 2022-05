Russischer Laser soll Drohnen abschießen können

Nach Borissows Darstellung hat die neue Laserwaffe namens „Zadira“ eine Reichweite von fünf Kilometern und kann Drohnen in dieser Höhe abschießen. Das neue System wurde demnach am Dienstag getestet und soll eine Drohne innerhalb von fünf Sekunden verbrannt haben. Nun werde es langsam in die Streitkräfte eingeführt. „Die ersten Prototypen werden schon eingesetzt“, sagte Borissow der staatlichen Agentur TASS zufolge. Überprüfbar waren die Angaben nicht. Es wurden auch keine Bilder gezeigt.