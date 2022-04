Ukraine: Deutsche Drohnen suchen russische Panzer

Deutsche Drohnen sind an der Front in der Ukraine im Einsatz: Mit dieser Schlagzeile sorgte die britische „Times“ für Aufsehen, immerhin zeigte sich Deutschland bei Waffenlieferungen bisher zurückhaltend. Doch es handelt sich auch um keine offizielle Drohnenlieferung der deutschen Regierung: Ukrainische Millionäre haben auf eigene Faust in Bayern eingekauft.