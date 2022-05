Ukrainer setzen im Krieg auf Weltrekord-E-Bike

Daniel Tonkopi ist Gründer und CEO des in Kiew gegründeten und seit 2021 in Los Angeles beheimateten Start-ups Delfast, dessen E-Bikes in der Vergangenheit bereits mehrfach für ihre Geschwindigkeit und Geländegängigkeit ausgezeichnet wurden. Zudem hält das Unternehmen offiziell den Guinness-Weltrekord für die größte Reichweite eines E-Bikes mit einer einzigen Akkuladung, nämlich 367 Kilometer.