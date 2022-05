Teuerung, Ukraine-Krieg: Ansturm auf Sozialmärkte

Sozialmärkte seit 20 Jahren in Österreich

Seit mehr als 20 Jahren gibt es Sozialmärkte in Österreich, der erste wurde 1999 in Linz eröffnet. Mittlerweile gibt es rund 100 Sozialmärkte in ganz Österreich. Die Idee dahinter: Menschen mit niedrigem Einkommen können Waren kaufen, die am regulären Markt keine Abnehmer gefunden haben.