Sozialmärkte haben mehr Kunden, aber leere Regale

Sozialmärkte mit starken Rationierungen

Starke Rationierungen erleben dafür die Sozialmärkte. Andrea Kotesovec betreibt zwei „Allesverwerter“-Filialen, eine in der Herzgasse im 10. Wiener Bezirk und eine in der Possingergasse im 16. Bezirk in der Bundeshauptstadt. Sie bietet ihren Kunden einen Einkaufskorb um acht Euro an. Dieser kann aber derzeit nur spärlich befüllt werden, denn die Produkte fehlen.