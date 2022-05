Brennpunkt Teuerung: Der Präsident im Sozialmarkt

Klare Botschaft an die Regierung

Allein in den beiden SOMA-Märkten der Stadt werden mehr als 4000 Haushalte mit niedrigem Einkommen mit Waren versorgt. Seine klare Botschaft an die Regierung: „Es ist mir wichtig, dass jene, die sich gerade fragen, wie sie sich das tägliche Leben noch leisten können, gehört, eingebunden und unterstützt werden.“