Teuerung gefährdet den Wohlstand langfristig nicht

Keine Deckelung beim Strompreis

Zu einer Gewinnabschöpfung von Energieunternehmen erklärte Kocher, es geht darum, eine pragmatische Lösung zu finden. „Irgendwann profitiert die öffentliche Hand davon, dass das in Form von Dividenden ausgeschüttet wird. Die Frage ist, muss man das zeitlich vorziehen oder nicht“, so der Minister und weiter: „Ich glaube in diesem Fall, dass es Möglichkeiten gibt, die besser funktionieren als eine Sondersteuer.“ Von einer Deckelung der Strom- und Gaspreise hält er nichts: „Höchstpreise haben wir in der Geschichte gesehen, aber das führt in der Regel zu Versorgungsengpässen.“