Die Zahl der Kunden in den Sozialmärkten steigt

Kärnten verfügt über mehrere Einrichtungen, die Menschen in Notsituationen helfen, darunter auch die Caritas mit ihren Secondhand-Shops „clara“. „In den vergangenen Wochen haben die Kunden in unseren Shops in Klagenfurt und Villach vermehrt mit Gutscheinen eingekauft, die in unserer Sozialberatung an armutsbetroffene und in Not geratene Menschen ausgegeben werden“, teilt Christina Staubmann, zuständige Bereichsleiterin der Caritas Kärnten, mit. Aber auch in anderen Einrichtungen gab es in jüngster Zeit einen erhöhten Zulauf.