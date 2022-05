Heftige Reaktionen auf Prüfbericht über Immo-Deal

Der Prüfbericht des Landesrechnungshofes über einen Immo-Deal mit einem Seegrundstück in Unterach am Attersee (siehe unseren Bericht hier) löst in der Landespolitik heftige Reaktionen aus. Den Sachverhalt fasst der grüne Klubchef so zusammen. Hier also, worum es geht: „Der Landesrechnungshof hat nun in einer vom Grünen Landtagsklub beauftragten Prüfung den vermuteten Skandal bei der Vergabe öffentlicher Mittel durch den damaligen ÖVP-Landesrat Max Hiegelsberger klar bestätigt. Geprüft hat der LRH einen umstrittenen Grundstücksdeal in Unterach am Attersee. Es geht um den Kauf von zwei Seegrundstücken, die das Land Oberösterreich mit 2,8 Millionen Euro gefördert hat - mit dem politischen Ziel, mehr öffentliche Badeplätze zu schaffen. Allerdings verpachtete die Gemeinde 2019 ein Drittel des Grundstücks an einen Investor. Zudem soll diesem eine Bootshütte kostenlos überlassen worden sein, deren Besitzverhältnisse völlig unklar sind. Im Gegenzug kaufte die Gemeinde dem Investor ein Ufergrundstück im Ortszentrum ab.“