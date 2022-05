So können Sie in Kärnten Schafe vor dem Tod retten

„Wir halten unsere 250 Mutterschafe in offener Stall- und ab Mai in Weidehaltung. Unsere Lämmer saugen drei Monate bei der Mutter“, betont Schoafbauer Thomas Koch. Stressfrei geht’s im betriebseigenen Schlachtraum zu, das Tier wird in den Schlachtraum getragen. „Wer damit nicht einverstanden ist, kann jetzt sein eigenes Schaf kaufen“, so Koch.