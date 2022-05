Samt Motorrad in entgegenkommenden Pkw gerutscht

Am Sonntagabend fuhr der Mann (54) aus Villach mit seinem Motorrad in die Kreuzung Rosegger Straße L52 und St. Martiner Straße L54 ein und übersah dabei, dass ein Pkw verkehrsbedingt vor ihm anhielt. Der Motorradfahrer versuchte noch nach links auszuweichen, musste aber sofort wegen des Gegenverkehrs zurücklenken. Er kam zu Sturz und schlitterte samt seines Motorrads in einen entgegenkommenden Pkw.