Paar macht seit 60 Jahren Urlaub in Illmitz

Großartige Artenvielfalt

„Die Artenvielfalt hier im Gebiet ist einfach großartig und für einen Ornithologen ein wirkliches Schlaraffenland. Schon allein das ist ein Grund für uns, jedes Jahr wieder nach Illmitz zu kommen“, so Kappes. Bürgermeister Maximilian Köllner zeigt sich von der Treue „seiner“ Gäste mehr als begeistert: „Eine so lange Zeit den Urlaub am selben Ort zu verbringen, ist etwas ganz Außergewöhnliches und zeigt die Verbundenheit zu unserer Gemeinde“, so der Ortschef. „Das beweist, dass Illmitz als Destination für Natur, See, Radfahren, Kulinarik und Wein sehr viel zu bieten hat. Das macht uns natürlich stolz, denn eine jahrzehntelange Treue zu einem Urlaubsort findet man gerade in der heutigen Zeit nicht oft.“