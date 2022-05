Kurz: „Ich werde die Erlebnisse nie vergessen“

Der ehemalige Bundeskanzler Sebastian Kurz war am Samstag am Bundesparteitag der ÖVP in Graz zu Gast. Der 35-Jährige machte rasch klar, dass er seine zwei Jahrzehnte in der Politik als abgeschlossen betrachtet. Er werde die prägendsten Erlebnisse, die Wahlsiege 2017 und 2019, niemals vergessen. Seinem Nachfolger Karl Nehammer gab er erwartungsgemäß keine Ratschläge, nur so viel: Er solle so bleiben, wie er ist, und die Freude an der Politik nicht verlieren.