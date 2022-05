Karl Nehammer wird am Parteitag der ÖVP nun also auch offiziell zum türkisen Parteichef gewählt: Seine Popularitätswerte sind zwar lange nicht so hoch wie jene von Sebastian Kurz über viele Jahre, er polarisiert dafür aber auch viel weniger nach unten. „Nehammer muss die Partei jetzt wieder in ruhiges Fahrwasser bringen, die Leute haben die Schnauze voll von Sebastian Kurz“, sagt dazu Polit-Profi Christoph Haselmayer vom Meinungsforschungsinstitut IFDD in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.