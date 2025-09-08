Ludwig: „Pensionen nicht unter Inflation anpassen“

Die Pensionisten sollen es richten und sich vom Ruhestand aus an das Stopfen des Budgetlochs machen. Eine Woche ist es nun her, dass Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) eine Anpassung der Renten unter der Inflationsrate als Testballon „angedroht“ hatte. Die SPÖ rückte ihrerseits wiederum mit der Idee der „sozialen Staffelung“ aus, Personen mit geringeren Renten sollen mehr bekommen – was als politisch brauchbare Maßnahme auch Luft nach oben hat (Teilzeit-Diskussion). Fazit: So oder so bleiben viele Pensionisten in der Luft hängen.

In einem ORF-Interview richtete nun Wiens Bürgermeister Michael Ludwig der Bundesregierung und vor allem Vizekanzler Andreas Babler (SPÖ), der aktuell beruflich in New York weilt, Folgendes aus: „Jeder kennt die budgetäre Situation und jeder wird Verständnis haben, dass nicht über der Inflationsrate angepasst wird, aber eben auch nicht darunter.“ Die ältere Generation habe sich die volle 2,7 Prozent „verdient“.