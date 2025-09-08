Millionenauftrag ging an Ehemann von Ex-Ministerin

Heikle Auslandsgeschäfte im Iran

Zusätzliche Brisanz erhält die Causa durch Recherchen in sozialen Netzwerken: Auf Instagram stößt man auf Hinweise zu einer Website, die Ikarus-Software im Iran vertreibt. Der Anbieter veröffentlicht einen von Ikarus unterschriebenen Vertrag, der seine Firma als exklusiven Vertriebspartner für dieses unter starken internationalen Sanktionen stehende Land ausweist. Ein Detail, das neue Fragen aufwirft – nicht nur zur internationalen Geschäftsausrichtung der Firma, sondern auch dazu, nach welchen Kriterien im Außenministerium sicherheitspolitisch sensible Aufträge vergeben werden. Besonders pikant: Für den arabischen Raum ist ausgerechnet der Gatte der Ex-Ministerin als „Vice President“ zuständig.