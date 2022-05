Kurz legt sich fest: „Schließe eine Rückkehr aus“

Die ÖVP liegt in Umfragen nur noch bei knapp 20 Prozent, Türkis-Grün würde sich gar nicht mehr ausgehen: Welchen Rat geben Sie der Partei?

Wolfgang Schüssel, den ich über alle Maße schätze, hat einmal gesagt: „Es braucht keine Zurufe vom Muppet-Balkon.“ So wie in fast allen Fragen bin ich auch in dieser Frage mit ihm einer Meinung. Was ich also sicher nicht tun werde, ist, ständig die Innenpolitik zu kommentieren. Deshalb gebe ich auch keine Ratschläge, schon gar nicht öffentlich. Nur soviel: Ich wünsche mir, dass die Volkspartei weiterhin den Anspruch hat, die stärkste Kraft zu sein, eine Regierung anzuführen und das Land zu gestalten. Dafür braucht es vor allem Geschlossenheit und den Glauben daran, gewinnen zu können.