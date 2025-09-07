Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier

Brutalität pur. Was früher Simmering gegen Kapfenberg im Fußball war, ist in der heimischen Politik aktuell die verbale Auseinandersetzung zwischen FPÖ und dem Innenministerium. Die Rollen sind klar verteilt: Die Blauen sind im Angriffsmodus, das von der ÖVP geführte Innenressort muss sich regelmäßig verteidigen.

Sensible Personendaten von Polizisten nach außen geleakt?

Am Sonntag hat der Streit eine neue Eskalationsstufe erreicht. Nach Angaben der Freiheitlichen sollen Personendaten von Tausenden Polizisten bzw. Verwaltungsmitarbeitern nach außen gelangt sein. Dies soll monatelang unter den Teppich gekehrt worden sein. Die Betroffenen selbst wurden laut FPÖ bis heute nicht informiert.