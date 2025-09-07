Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Die russische Armee hat die Ukraine in der Nacht auf Sonntag einmal mehr mit schweren Luftangriffen überzogen. Es gab mindestens fünf Tote und zahlreiche Verletzte. Unter den Toten befinden sich nach ukrainischen Angaben eine junge Frau und ein Säugling. Auch der Regierungssitz im zentralen Bezirk Petschersk in Kiew wurde getroffen.
Wie Regierungschefin Julia Swyrydenko mitteilte, wurde das Gebäude des Ministerkabinetts bei dem Angriff beschädigt. „Das Dach und die oberen Stockwerke wurden durch einen feindlichen Angriff beschädigt. Rettungskräfte löschen das Feuer“, schrieb Swyrydenko im Onlinedienst Telegram. Wie Journalisten der Nachrichtenagenturen AFP und Reuters berichteten, stieg aus dem Gebäude Sonntag früh Rauch auf.
Hubschrauber flogen über das Gebäude und warfen Löschwasser ab. Im westlichen Bezirk Swjatoschynskyj wurden laut Bürgermeister Vitali Klitschko mehrere Stockwerke eines neunstöckigen Wohnhauses teilweise zerstört. Herabfallende Drohnentrümmer hätten zudem Brände in weiteren Wohngebäuden ausgelöst. Russland greife „absichtlich und bewusst zivile Ziele“ an, erklärte der Chef der Militärverwaltung der Hauptstadt, Timur Tkatschenko.
Auch aus anderen Städten wurden Angriffe gemeldet. Explosionen gab es demnach zudem in Odessa, Charkiw, Dnipro, Krementschuk, Saporischschja und Krywyj Rih. In Odessa griffen Drohnen Wohngebäude und andere zivile Infrastruktur an, wie das Nachrichtenportal „The Kyiv Independent“ unter Berufung auf den Gouverneur des Gebiets berichtete. In Krywyj Rih seien ebenfalls Ziele der Verkehrs- und Infrastruktur im Stadtgebiet getroffen worden. Im zentralukrainischen Kremntschuk kam es nach Dutzenden Explosionen zu Stromausfällen, wie die Behörden mitteilten.
Ukraine griff erneut Druschba-Pipeline an
Russland meldete ebenfalls neue ukrainische Angriffe. Die Luftabwehr habe in der Nacht 69 ukrainische Drohnen zerstört, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Sonntag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. In der südlichen Schwarzmeerregion Krasnodar löste ein Drohnenangriff nach Angaben der örtlichen Behörden einen Brand in der Ölraffinerie Ilsky aus.
Die Ukraine griff zudem nach eigenen Angaben in der russischen Region Brjansk erneut die Ölpipeline Druschba an. Der Kommandant der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, teilte auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, die Pipeline sei dabei durch einen Brand erheblich beschädigt worden. Über die Transitleitung werden Ungarn und die Slowakei mit russischem Öl versorgt. Die Ukraine hatte die Pipeline bereits mehrfach attackiert, was zu Unterbrechungen der Lieferungen in die beiden EU-Staaten geführt hat.
Polnische Luftwaffe in Alarmbereitschaft
Angesichts der Angriffe in der Westukraine versetzte das benachbarte Polen seine Luftwaffe in Bereitschaft, um die Sicherheit des eigenen Luftraums zu gewährleisten. Polen und seine Verbündeten entsandten Militärflugzeuge im Grenzgebiet. „Polnische und verbündete Flugzeuge operieren in unserem Luftraum, während bodengestützte Luftverteidigungs- und Radaraufklärungssysteme in höchste Bereitschaft versetzt sind“, teilte das operative Kommando der polnischen Streitkräfte in der Nacht auf Sonntag mit.
