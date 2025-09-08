Liensberger startet mit Podest in Olympiasaison

Laufbestzeit für Liensberger im Finale

Im Finale rutschte Gritsch dann von Halbzeitplatz 15 um zwei Positionen auf Rang 17 ab, Hörhager konnte ihren 16. Platz verteidigen. Liensberger, die in der vergangenen Saison nach einem achten Rang beim Weltcupauftakt in Sölden im Riesentorlauf völlig außer Tritt gekommen war, zeigte dagegen im zweiten Durchgang groß auf! Mit absoluter Laufbestzeit übernahm sie die Führung, an der eine nach der anderen Konkurrentin zerbrach. Erst Della Mea konnte die Vorarlberger Rossignol-Pilotin, die bei der WM 2021 in Cortina Riesentorlauf-Bronze geholt hatte, um 0,1 Sekunden von der Spitze verdrängen. Am Ende wurde es Rang drei, da Zenere bis auf ein Zehntel an Liensbergers Zeit im Finale heranfahren konnte und in der Endabrechnung mit 88 Hundertstel Vorsprung auf Della Mea und 0,98 Sekunden vor der Göfnerin triumphieren konnte.