Kärntner und Salzburger Wehren „teilen“ sich Auto

Wie erst vor Kurzem die Freiwillige Feuerwehr von Oberndorf in Salzburg: Mit ihrem gerade erst einmal zwei Jahre alten Fahrzeug verunglückten neun Kameraden auf dem Weg zu einem Einsatz. Mittlerweile befinden sich die verletzten Florianis auf dem Weg der Besserung. Doch ihr Wagen war nicht mehr zu gebrauchen.