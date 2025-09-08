Vorteilswelt
Nach Unfall gekauft

Kärntner und Salzburger Wehren „teilen“ sich Auto

Kärnten
08.09.2025 19:00
Der Wagen war in Salzburg, dann in Kärnten und ist nun wieder in Salzburg im Einsatz.
Der Wagen war in Salzburg, dann in Kärnten und ist nun wieder in Salzburg im Einsatz.(Bild: FF Oberndorf)

Eine Kärntner Feuerwehr hilft nach einem schweren Unfall den Salzburger Kameraden und gibt das alte Feuerwehrauto zurück – das sie zuvor ebendieser Feuerwehr abgekauft hatte.

Eigentlich stehen sie dann parat, wenn Menschen in Not geraten und Hilfe brauchen – unsere Feuerwehren. Aber die Ehrenamtlichen sind nicht davor bewahrt, selbst in Not zu geraten.

Wie erst vor Kurzem die Freiwillige Feuerwehr von Oberndorf in Salzburg: Mit ihrem gerade erst einmal zwei Jahre alten Fahrzeug verunglückten neun Kameraden auf dem Weg zu einem Einsatz. Mittlerweile befinden sich die verletzten Florianis auf dem Weg der Besserung. Doch ihr Wagen war nicht mehr zu gebrauchen.

„Daher haben wir bei der Feuerwehr Maria Rojach im Kärntner Lavanttal angefragt, ob es möglich wäre, unser altes Feuerwehrauto wieder zurückzukaufen“, sagt Kommandant Alexander Traintinger. Dieses hatten die Salzburger nämlich ihren Kameraden im südlichen Bundesland verkauft – als diese selbst einen schweren Unfall hatten.

Die Oberndorfer Florianis waren im August auf dem Weg zu einem Einsatz, als es zu dem schweren ...
Die Oberndorfer Florianis waren im August auf dem Weg zu einem Einsatz, als es zu dem schweren Unfall kam.(Bild: Freiwillige Feuerwehr Oberndorf)

Altes Feuerwehrauto kehrt wieder „heim“
Und wie der Zufall will, hatten die Lavanttaler Einsatzkräfte gerade einen neuen Wagen erhalten: „Daher hat unser Stadtrat sofort einen Beschluss gefasst, dass wir das Auto wieder zurück an die Salzburger Wehr verkaufen“, sagt Maria Knauder, Bürgermeisterin von St. Andrä.

Bis die Kameraden aus Oberndorf ein neues Rüstlöschfahrzeug erhalten werden, dürfte es noch dauern, aber „wir haben unser altes Feuerwehrauto aus der Kameradschaftskasse gekauft und somit wird nicht das Gemeindebudget belastet“, sagt Traintinger.

Auch die notwendigen Umbauten an dem Wagen finanziert die Feuerwehr selbst, damit ihr altes, neues Feuerwehrauto nach einem Ausflug nach Kärnten wieder seinen Dienst verrichten kann.

Marcel Tratnik
Kärnten

