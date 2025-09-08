Bosnien-Teamchef Barbarez warnt vor Österreich!

„Sie spielen auf einem hohen Level!“

Dedic selbst weiß um den Fußball, den ÖFB-Teamchef Ralf Rangnick sehen will. Der 23-Jährige ist in Zell am See geboren und nach Stationen in Graz in Salzburgs Akademie groß geworden. „Ich kenne sie und ihr System gut“, sagte Dedic über die Österreicher. „Ich bin in Salzburg aufgewachsen, kenne ihre Schule und wie sie spielen. Intensität ist für sie das Wichtigste. Sie versuchen, ihren Job durch physische Stärke und Laufstärke zu erledigen.“ Österreich hätte aber auch die Spieler dafür. „Sie spielen auf einem hohen Level, dafür müssen wir bereit sein und Antworten darauf geben, wie sie spielen.“