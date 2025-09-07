Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix

Auf der Suche nach 300 Millionen Euro

Bis dahin wird noch um jeden Prozentpunkt gefeilscht. Fix kommen soll dem Vernehmen nach eine soziale Staffelung, sodass die niedrigeren Pensionen jedenfalls um den vollen Anpassungswert von 2,7 Prozent erhöht werden. Da sind sogar die liberalen NEOS mittlerweile fix an Bord. Gefeilscht wird daher noch um die mittleren Renten. Hier beharrt die SPÖ auf der vollen Anpassung, was sich für die anderen Parteien schwer ausgehen dürfte.