Tunesien macht WM-Start dank spätem Tor perfekt

Zuletzt zweimal Out in WM-Vorrunde

Tunesien ist die insgesamt 18. Mannschaft, die ihren Startplatz bei dem Turnier im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko sicher hat. Dann sind erstmals 48 Teams bei einer Endrunde dabei. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar schied Tunesien jeweils in der Vorrunde aus. Vor drei Jahren gelang aber ein 1:0-Erfolg über den damaligen Titelverteidiger Frankreich.