Tunesien macht WM-Start dank spätem Tor perfekt

Tunesiens Fußballer haben sich zum siebenten Mal für eine WM-Endrunde qualifiziert!
Das Team aus Nordafrika sicherte sich seinen Platz dank eines 1:0-Erfolges in Äquatorialguinea. Der eingewechselte Mohamed Ali Ben Romdhane erzielte in der vierten Minute der Nachspielzeit den Treffer zum notwendigen Sieg, den die Gäste stürmisch feierten. In Gruppe H der Afrika-Qualifikation liegen die Tunesier nun schon vor ihren letzten beiden Partien uneinholbar auf Platz eins.
Zuletzt zweimal Out in WM-Vorrunde
Tunesien ist die insgesamt 18. Mannschaft, die ihren Startplatz bei dem Turnier im kommenden Sommer in den USA, Kanada und Mexiko sicher hat. Dann sind erstmals 48 Teams bei einer Endrunde dabei. Bei den vergangenen Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar schied Tunesien jeweils in der Vorrunde aus. Vor drei Jahren gelang aber ein 1:0-Erfolg über den damaligen Titelverteidiger Frankreich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.