Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg

Der gebürtige Schwarzacher Martin Ferdiny wollte eigentlich immer Wiener Philharmoniker werden. Nach seinem Musikstudium am Mozarteum und einigen Unterrichtsjahren führten ihn seine Wege bereits 1994 ins ORF-Landesstudio Salzburg, wo er als Radiomoderator und Musikredakteur anheuerte. Daneben war er weiterhin als Klarinettist, Pianist und Arrangeur vielfältig musikalisch engagiert, vor allem mit seiner zwölfköpfigen Soul-Band „FUN-tastic“ und am Salzburger Landestheater. Außerdem produzierte er in seinem Tonstudio zahlreiche Aufnahmen und CDs, u. a. für den ORF Salzburg und den Bayerischen Rundfunk.