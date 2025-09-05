Moderator Martin Ferdiny verlässt den Küniglberg

ORF-Moderator Martin Ferdiny bekommt nach mehr als 30 Jahren endlich seinen Traumjob und verlässt dafür den Küniglberg. Und zwar in Richtung Salzburg.
Ab dem 20. September moderiert Ferdiny die Sendung „Salzburg heute“ abwechselnd mit Katharina Garzuly, Katharina Schaber, Viola Wörter, Marius Holzer und Andreas Landrock. Der langjährige Moderator der Sendung, Harald Manzl, wechselte Ende Juli in den Ruhestand.
Der gebürtige Schwarzacher Martin Ferdiny wollte eigentlich immer Wiener Philharmoniker werden. Nach seinem Musikstudium am Mozarteum und einigen Unterrichtsjahren führten ihn seine Wege bereits 1994 ins ORF-Landesstudio Salzburg, wo er als Radiomoderator und Musikredakteur anheuerte. Daneben war er weiterhin als Klarinettist, Pianist und Arrangeur vielfältig musikalisch engagiert, vor allem mit seiner zwölfköpfigen Soul-Band „FUN-tastic“ und am Salzburger Landestheater. Außerdem produzierte er in seinem Tonstudio zahlreiche Aufnahmen und CDs, u. a. für den ORF Salzburg und den Bayerischen Rundfunk.
Langjährige Erfahrung
Mit TV-Sendungen wie „Willkommen Österreich“, „Gut beraten Österreich“, „LICHT INS DUNKEL aus Salzburg“, „Heute in Österreich“, „Mittag in Österreich“, „Aktuell in Österreich“, „Studio 2“ und seit 2025 „Akte Betrug“ ist Martin Ferdiny Dauergast in den heimischen Wohnzimmern. 2017 gewann er gemeinsam mit Maria Santner die elfte Staffel von „Dancing Stars“. Seit 2022 präsentiert er mit ORF-Salzburg-Redakteurin Romy Seidl-Laux die nationale TV-Kultursendung „JedermannJedefrau – Das Salzburger Festspielmagazin“.
Rückkehr zu den Wurzeln
„Für mich ist es eine Art Heimkommen – ich habe vor mehr als 30 Jahren hier im ORF-Landesstudio Salzburg meine ersten ,Radio-logischen‘ Gehversuche gemacht. Der damals für mich unerreichbar scheinende Traumjob war, ,Salzburg heute‘ zu moderieren. Dass sich jetzt dieser Kreis schließt, freut mich sehr, und ich hoffe, der äußerst verantwortungsvollen Aufgabe, die wichtigste Nachrichtensendung des Landes präsentieren zu dürfen, auch einigermaßen gerecht zu werden“, sagt Martin Ferdiny über seinen Beginn als „Salzburg heute“-Moderator.
Routinierter Neuzugang für das „Salzburg heute“-Team
„Martin Ferdiny punktet mit Sympathie und Vielseitigkeit - Eigenschaften, die für die Moderation von ,Salzburg heute‘ unabdingbar sind. Seine Professionalität und seine Erfahrung sind ausgezeichnete Voraussetzungen für die Moderation der größten TV-Nachrichtensendung des Landes“, sagt ORF-Landesdirektorin Waltraud Langer.
