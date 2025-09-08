Pickerl für „Schrottkisten“: Gutachter verurteilt

Angeklagter: „Nach bestem Wissen und Gewissen“

Der Angeklagte bekannte sich vor Richterin Helga Moser und den Schöffen dennoch „nicht schuldig“. Er habe „nach bestem Wissen und Gewissen geprüft“ und die Mängel damals so nicht wahrgenommen. Lediglich „leichte Mängel“ waren ihm aufgefallen, was er auch vermerkt habe. Erst jetzt, nachdem er die Fotos des Sachverständigen gesehen und dessen Gutachten gelesen habe (dort war etwa von riesigen Rostlöchern die Rede) sei ihm geworden klar, dass er „die Autos damals nicht hätte durchlassen dürfen“.