Nehammer-Kür zum Chef, Kurz-Interview auf Bühne

Rede Nehammers auch über„schwierige Phase“ geplant

Nehammer, der mit Standing Ovations begrüßt wurde, will in seiner Rede nicht nur die „schwierige Phase“ seiner Partei, sondern auch den Krieg in der Ukraine, die Pandemie, Energiekosten und die aktuelle Teuerungswelle ansprechen. Er eröffnete den ÖVP-Parteitag, der knapp drei Stunden dauern soll und live übertragen wird (siehe auch Stream oben), um kurz vor 14 Uhr bei ausgelassener Stimmung. „So viele in so einem kleinen Raum heißt auch, so viele Viren, aber jetzt kümmert es uns nicht mehr - schön, dass ihr da seid“, rief er der Menge zu.