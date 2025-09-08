In Wien sind 10 Tonnen verlorene Pakete zu haben

Ein Smart Ring im Wert von 90 Euro um nur 1,95 Euro

Die beiden Schwestern Helga (64) und Elisabeth (63) kauften um 156 Euro ein. Ihre Ausbeute? Eine Klopapierhalterung, eine Brille, ein Rückengürtel, künstliche Wimpern und eine TV-Box. „Eine Enttäuschung, wir haben es uns anders vorgestellt“, so die Rentnerinnen. Dann versuchte auch die „Krone“ ihr Glück. Das kleine Überraschungspäckchen kostete nur 1,95 Euro. Drinnen war ein Smart Ring, der die persönlichen Gesundheitsdaten misst und auf Verkaufsportalen um die 90 Euro kostet. Der Blindkauf hat sich also gelohnt.