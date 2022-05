Pflege-Reform: Das sagen die Experten

„Die heute (am Donnerstag, Anm.) vorgestellten Maßnahmen begrüßen wir als Hilfswerk. Besonders wichtig ist uns, dass Pflegekräfte in Ausbildung finanzielle Unterstützung bekommen sollen. Auch die Erweiterung der Kompetenzen der professionellen Pflegekräfte halten wir für hilfreich in der Praxis. Ein guter Plan ist darüber hinaus die Erhöhung des Pflegegeldes für Menschen mit demenziellen Beeinträchtigungen“, holt Elisabeth Anselm, Geschäftsführerin des Hilfswerks Österreich, trotz einiger Kritikpunkte das Positive hervor.