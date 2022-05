Pflege ist selbst Patient, der bald im Koma liegt

Österreich geht sehenden Auges in eine Pflegekrise. Experten schätzen, dass in den kommenden Jahren 70.000 bis 100.000 Stellen nicht besetzt werden können. Das Problem: Die Babyboomer gehen in Pension und der Berufsnachwuchs fehlt. Die Pandemie hat die Situation noch verschärft. In Wien gibt es aktuell zwar „nur“ 1700 offene Stellen, doch selbst die können nicht besetzt werden - ein Zuwachs um 77 Prozent zu 2021. Es ist also keine Frage, ob, sondern wann wir eine Pflegekrise haben.