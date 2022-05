„Commissario Brunetti ist ein geduldiger Mensch“

Frau Leon, Ihr Commissario Brunetti ist weltberühmt. Am 25. Mai erscheint „Milde Gaben“, sein 31. Fall. Was möchten Sie dem Commissario, der so vielen ans Herz gewachsen ist, zu dieser Erfolgsstrecke gerne sagen?

Donna Leon: Ich würde ihm gerne dazu gratulieren, dass er nach wie vor ein aufrechter, geduldiger und intelligenter Mensch ist. Er hat sich all das bewahrt, was vor 31 Jahren meine Sympathie geweckt hat, und so mag ich ihn auch heute noch und bin gerne mit ihm zusammen.