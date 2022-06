Red Magic 7 Pro: Pfeilschnelles Handy für Gamer

Das Red Magic 7 Pro ist ein Android-12-Smartphone inklusive der üblichen Google-Dienste, das sich mit seiner futuristischen Aufmachung und der auf Leistung fokussierten Ausstattung an Smartphone-Gamer richtet. Oder an Gamer allgemein: In unserem Test machte es auch als Streaming-Empfänger für Cloud-Gaming oder Spiele-Streaming vom PC eine ziemlich gute Figur.