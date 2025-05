Verdächtiger wollte auch noch Polizei austricksen

Die entsprechenden Datenträger waren bereits bei einer Hausdurchsuchung am 6. November sichergestellt worden. Weil der Computerfex offenbar glaubte, klüger als die Polizei zu sein, versuchte er, die Ermittler auszutricksen, die ihm aber auf die Schliche kamen und ihn anzeigten. Der „Horror-Opa“ wurde am Montag wegen Verdunkelungsgefahr in Untersuchungshaft genommen.