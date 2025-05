Österreichs Pressefreiheit hat sich verbessert

Düstere Lage in Syrien, China und Russland

Am Ende des Rankings liegen unter anderem Eritrea, Nordkorea, China, Syrien, der Iran und Russland. Deutliche Verschlechterungen im Vergleich zum Vorjahr gab es in Israel, dem Kosovo, Argentinien oder auch in Kroatien. Physische Angriffe auf Journalistinnen und Journalisten seien die sichtbarsten Verletzungen der Pressefreiheit, heißt es in einer Aussendung. Wirtschaftlicher Druck sei aber ebenfalls ein großes Problem. In 160 Ländern erreichten Medienunternehmen finanzielle Stabilität nur mit Schwierigkeiten oder gar nicht. „Ohne wirtschaftliche Unabhängigkeit kann es keine freie Presse geben“, warnte Anne Bocandé, Redaktionsleiterin von RSF International.