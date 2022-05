WAC-Routinier Wernitznig heuert in Klagenfurt an

Neuer Verein für Christopher Wernitznig! In den letzten acht Jahren lief der Kärntner für den WAC auf. Insgesamt kommt er bislang auf 326 Bundesliga-Einsätze, in denen er 36 Tore erzielte und 33 Assists verbuchte. Nun zieht es ihn vom Lavanttal in die Landeshauptstadt. In Klagenfurt unterschreibt er einen Vertrag bis Juni 2024 - mit Option auf eine weitere Saison.