Beinahe-Sprung aus 13. Stock: Verdächtiger befragt

Jener 40-jährige Mann, der sich in der Nacht auf Samstag nach einer Anzeige wegen häuslicher Gewalt mit seiner zweijährigen Tochter beinahe aus dem 13. Stock eines Innsbrucker Wohnhauses gestürzt hatte, wurde am Sonntagvormittag von Kriminalisten einvernommen. Nun ergeht ein Bericht an die Staatsanwaltschaft - der mutmaßliche Täter befindet sich weiter in Polizeigewahrsam.