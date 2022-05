Vater wollte sich mit Kind aus 13. Stock stürzen

„Gewalttätige Übergriffen in der Vergangenheit“

Der 40-Jährige wurde festgenommen und in das Polizeianhaltezentrum eingeliefert, eine ausführliche Vernehmung ist für Sonntag geplant. „Auch die 38-Jährige wurde von uns befragt. Sie erzählte von einigen gewalttätigen Übergriffen in der Vergangenheit“, sagte Hofmann im Gespräch mit der „Krone“. Die Ermittlungen drehen sich nun um Mordversuch (der versuchte Fenstersprung) sowie um die Übergriffe auf die Frau in der Vergangenheit und um Widerstand gegen die Staatsgewalt.